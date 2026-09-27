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Линкольн
Николас Позо
Статистика
€ 100 тыс
Николас Позо - статистика
Линкольн
19 января 2005 (21), Гибралтар
#4 | Полузащитник
Гибралтар
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
1' - 73'
Товарищеские матчи. Сборные,
Гибралтар
0 : 0
23.09.2026
Сан-Томе и Принсипи
1' - 46'
45'
Статистика по турнирам
Лига наций 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
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Товарищеские матчи. Сборные 2024
Отбор ЧЕ-2024 2023
Товарищеские матчи. Сборные 2023
Команда
И
Г
П
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Гибралтар
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
1' - 73'
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