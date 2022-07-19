Неманья Билбия - статистика
#99 | Нападающий
|Имя
|Неманья
|Фамилия
|Билбия
|Команда
|Зриньски
|Состав
|Основной
|Родной город
|Баня-Лука
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 ноября 1990 (32 года)
|Рост
|181
|Имя
|Неманья
|Фамилия
|Билбия
|Команда
|Зриньски
|Состав
|Основной
|Родной город
|Баня-Лука
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 ноября 1990 (32 года)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зриньски
|6
|2
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -124'
|Слован (Братислава)
|3:1
(6:5)п
|Зриньски (Мостар)
|82'
|18.08.2022
|1' -90'
|Зриньски (Мостар)
|1:0
|Слован (Братислава)
|89'
|11.08.2022
|1' -90'
|Тобол (Костанай)
|1:1
|Зриньски (Мостар)
|04.08.2022
|1' -90'
|Зриньски (Мостар)
|1:0
|Тобол (Костанай)
|31'
|28.07.2022
|1' -83'
|Зриньски (Мостар)
|3:2
|Тирана (Тирана)
|19.07.2022
|1' -90'
|Тирана (Тирана)
|0:1
|Зриньски (Мостар)
|12'