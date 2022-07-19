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    Неманья Билбия - статистика

    #99 | Нападающий
    Имя Неманья
    Фамилия Билбия
    Команда Зриньски
    Состав Основной
    Родной город Баня-Лука
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 ноября 1990 (32 года)
    Рост 181
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зриньски 6 2 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 1' -124' Слован (Братислава) 3:1
    (6:5)п    		 Зриньски (Мостар)
    82'
    18.08.2022 1' -90' Зриньски (Мостар) 1:0 Слован (Братислава)
    89'
    11.08.2022 1' -90' Тобол (Костанай) 1:1 Зриньски (Мостар)
    04.08.2022 1' -90' Зриньски (Мостар) 1:0 Тобол (Костанай)
    31'
    28.07.2022 1' -83' Зриньски (Мостар) 3:2 Тирана (Тирана)
    19.07.2022 1' -90' Тирана (Тирана) 0:1 Зриньски (Мостар)
    12'
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