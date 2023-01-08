Мартин Регали - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Регали
|Команда
|Ружомберок
|Состав
|Основной
|Родной город
|Прешов
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 октября 1993 (29 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Регали
|Команда
|Ружомберок
|Состав
|Основной
|Родной город
|Прешов
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 октября 1993 (29 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кортрейк
|9
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|0:1
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|24.02.2023
|1' -68'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|3:3
|Кортрейк (Кортрейк)
|15' 63'
|19.02.2023
|62' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|2:2
|Андерлехт (Брюссель)
|12.02.2023
|71' -90'
|Стандард (Льеж)
|0:2
|Кортрейк (Кортрейк)
|04.02.2023
|82' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:0
|Кортрейк (Кортрейк)
|28.01.2023
|87' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|2:2
|Остенде (Остенде)
|21.01.2023
|Был в запасе
|Мехелен (Мехелен)
|3:2
|Кортрейк (Кортрейк)
|18.01.2023
|67' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|3:2
|Серен (Серен)
|15.01.2023
|1' -90'
|Гент (Гент)
|2:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|08.01.2023
|81' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|2:3
|Кортрейк (Кортрейк)