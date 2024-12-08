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Мартин Регали
Статистика
Мартин Регали - статистика
Завершил карьеру
12 октября 1993 (32), Прешов
#17 | Нападающий
180 см
Словакия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Чехия. Фортуна Лига 2023/2024
Бельгия. Про-Лига 2022/2023
Лига конференций 2022/2023
Лига наций 2022/2023
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Карвина
10
2
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 18 тур
Карвина
1 : 2
08.12.2024
Виктория
90' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Спарта
4 : 1
03.12.2024
Карвина
1' - 62'
36'
Чехия. Шанс Лига, 17 тур
Баник
2 : 1
30.11.2024
Карвина
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Карвина
1 : 0
24.11.2024
Пардубице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Славия
5 : 1
10.11.2024
Карвина
84' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Карвина
2 : 1
02.11.2024
Сигма
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Карвина
4 : 1
20.10.2024
Динамо
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Карвина
1 : 0
21.09.2024
Яблонец
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Карвина
0 : 0
01.09.2024
Дукла
46' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Карвина
0 : 0
28.08.2024
Баник
1' - 61'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Теплице
1 : 3
24.08.2024
Карвина
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Карвина
1 : 2
17.08.2024
Богемианс 1905
77' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Виктория
5 : 0
11.08.2024
Карвина
1' - 35'
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Пардубице
0 : 1
27.07.2024
Карвина
72' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Карвина
1 : 2
21.07.2024
Слован
1' - 80'
4'
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