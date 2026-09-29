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МЛС 2026
Команды
Орландо Сити
Давид Брекало
Статистика
€ 3,50 млн
Давид Брекало - статистика
Орландо Сити
3 декабря 1998 (27), Любляна
#23 | Защитник
186 см
Словения
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
1' - 90'
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
1' - 74'
США. МЛС, 27 тур
Нью-Инглэнд Революшн
4 : 2
20.09.2026
Орландо Сити
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Орландо Сити
3 : 0
13.09.2026
Торонто
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
10.09.2026
Орландо Сити
1' - 79'
7'
42'
США. МЛС, 24 тур
Орландо Сити
1 : 0
06.09.2026
Сан-Диего
1' - 90'
90'
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Норвегия. Элитсериен 2022
Товарищеские матчи. Сборные 2022
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Словения
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
1' - 90'
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
1' - 74'
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