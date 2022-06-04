Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Урош Джуранович - статистика

    #28 | Нападающий
    Имя Урош
    Фамилия Джуранович
    Состав Без клуба
    Родной город Будва
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 февраля 1994 (29 лет)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черногория 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.06.2022 1' -46' Финляндия 2:0 Черногория
    04.06.2022 Был в запасе Черногория 2:0 Румыния
    • Читайте нас: 
    11