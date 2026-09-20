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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Каза Пиа
Felipe Silva
Статистика
Felipe Silva - статистика
Каза Пиа
#44 | Полузащитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Был в запасе
Статистика по турнирам
Португалия. Примейра 2023/2024
Бразилия. Серия А 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Жил Висенте
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Эштрела
1 : 0
18.05.2024
Жил Висенте
1' - 90'
Португалия. Примейра, 33 тур
Жил Висенте
2 : 0
12.05.2024
Фаренсе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 32 тур
Боавишта
1 : 1
04.05.2024
Жил Висенте
1' - 90'
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
2 : 2
26.04.2024
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 30 тур
Морейренcе
0 : 1
20.04.2024
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 27 тур
Жил Висенте
1 : 2
29.03.2024
Фамаликан
Был в запасе
Португалия. Примейра, 26 тур
Брага
2 : 1
16.03.2024
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 25 тур
Жил Висенте
0 : 0
11.03.2024
Шавиш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 23 тур
Жил Висенте
1 : 1
25.02.2024
Порту
Был в запасе
Португалия. Примейра, 22 тур
Эшторил
1 : 3
18.02.2024
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 21 тур
Жил Висенте
0 : 1
13.02.2024
Визела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 20 тур
Бенфика
3 : 0
04.02.2024
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 19 тур
Жил Висенте
1 : 0
28.01.2024
Витория Гимараеш
76' - 90'
Португалия. Примейра, 18 тур
Портимоненси
0 : 2
21.01.2024
Жил Висенте
1' - 90'
Португалия. Примейра, 17 тур
Жил Висенте
1 : 1
14.01.2024
Эштрела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 15 тур
Жил Висенте
1 : 0
30.12.2023
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 14 тур
Арука
3 : 0
16.12.2023
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 11 тур
Жил Висенте
1 : 1
12.11.2023
Риу Аве
Был в запасе
Португалия. Примейра, 10 тур
Фамаликан
3 : 1
04.11.2023
Жил Висенте
78' - 90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
3 : 3
28.10.2023
Брага
Был в запасе
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