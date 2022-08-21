Андрей Кобет - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Андрей
|Фамилия
|Кобет
|Команда
|Славия-Мозырь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тирасполь
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 января 1997 (26 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Андрей
|Фамилия
|Кобет
|Команда
|Славия-Мозырь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тирасполь
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 января 1997 (26 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Славия-Мозырь
|19
|2
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|1:4
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|64'
|29.10.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|1:1
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|18.10.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|5:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|14.10.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|0:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|09.10.2022
|68' -90'
|Неман (Гродно)
|2:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Динамо-Брест (Брест)
|1:3
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|09.09.2022
|59' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:1
|Слуцк (Слуцк)
|03.09.2022
|77' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|1:1
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|28.08.2022
|1' -77'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|0:2
|Витебск (Витебск)
|21.08.2022
|62' -90'
|Динамо (Минск)
|0:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|07.08.2022
|60' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|4:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|24.07.2022
|1' -52'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:3
|Шахтер (Солигорск)
|08.07.2022
|61' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|2:0
|Белшина (Бобруйск)
|26.06.2022
|57' -90'
|Арсенал (Дзержинск)
|3:2
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|66'
|19.06.2022
|Был в запасе
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|4:2
|Минск (Минск)
|29.05.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|5:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|22.05.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:1
|Неман (Гродно)
|15.05.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|0:2
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|07.05.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|3:1
|Динамо-Брест (Брест)
|30.04.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|1:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|23.04.2022
|Был в запасе
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|2:2
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|09.04.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:2
|Динамо (Минск)