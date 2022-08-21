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    Андрей Кобет - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Андрей
    Фамилия Кобет
    Команда Славия-Мозырь
    Состав Основной
    Родной город Тирасполь
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 января 1997 (26 лет)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Славия-Мозырь 19 2 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2022 1' -90' Белшина (Бобруйск) 1:4 Славия-Мозырь (Мозырь)
    64'
    29.10.2022 1' -90' Шахтер (Солигорск) 1:1 Славия-Мозырь (Мозырь)
    18.10.2022 1' -90' Минск (Минск) 5:0 Славия-Мозырь (Мозырь)
    14.10.2022 1' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 0:1 Энергетик-БГУ (Минск)
    09.10.2022 68' -90' Неман (Гродно) 2:0 Славия-Мозырь (Мозырь)
    17.09.2022 Был в запасе Динамо-Брест (Брест) 1:3 Славия-Мозырь (Мозырь)
    09.09.2022 59' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 1:1 Слуцк (Слуцк)
    03.09.2022 77' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 1:1 Славия-Мозырь (Мозырь)
    28.08.2022 1' -77' Славия-Мозырь (Мозырь) 0:2 Витебск (Витебск)
    21.08.2022 62' -90' Динамо (Минск) 0:0 Славия-Мозырь (Мозырь)
    07.08.2022 60' -90' БАТЭ (Борисов) 4:0 Славия-Мозырь (Мозырь)
    24.07.2022 1' -52' Славия-Мозырь (Мозырь) 1:3 Шахтер (Солигорск)
    08.07.2022 61' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 2:0 Белшина (Бобруйск)
    26.06.2022 57' -90' Арсенал (Дзержинск) 3:2 Славия-Мозырь (Мозырь)
    66'
    19.06.2022 Был в запасе Славия-Мозырь (Мозырь) 4:2 Минск (Минск)
    29.05.2022 1' -90' Энергетик-БГУ (Минск) 5:0 Славия-Мозырь (Мозырь)
    22.05.2022 1' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 1:1 Неман (Гродно)
    15.05.2022 1' -90' Ислочь (Минский район) 0:2 Славия-Мозырь (Мозырь)
    07.05.2022 1' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 3:1 Динамо-Брест (Брест)
    30.04.2022 1' -90' Слуцк (Слуцк) 1:0 Славия-Мозырь (Мозырь)
    23.04.2022 Был в запасе Славия-Мозырь (Мозырь) 2:2 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    09.04.2022 1' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 1:2 Динамо (Минск)
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