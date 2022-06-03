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    Виктор Стина - статистика

    #98 | Нападающий
    Имя Виктор
    Фамилия Стина
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 марта 1998 (24 года)
    Рост 169
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Молдавия 3 2 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.09.2022 76' -90' Молдавия 2:0 Лихтенштейн
    90' 90'
    06.06.2022 1' -43' Андорра 0:0 Молдавия
    43'
    03.06.2022 85' -90' Лихтенштейн 0:2 Молдавия
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