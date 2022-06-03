Симон Люхингер - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Симон
|Фамилия
|Люхингер
|Команда
|Вадуц
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вадуц
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 ноября 2002 (20 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Симон
|Фамилия
|Люхингер
|Команда
|Вадуц
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вадуц
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 ноября 2002 (20 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лихтенштейн
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.09.2022
|1' -90'
|Молдавия
|2:0
|Лихтенштейн
|22.09.2022
|1' -90'
|Лихтенштейн
|0:2
|Андорра
|14.06.2022
|1' -65'
|Лихтенштейн
|0:2
|Латвия
|10.06.2022
|1' -90'
|Андорра
|2:1
|Лихтенштейн
|06.06.2022
|Был в запасе
|Латвия
|1:0
|Лихтенштейн
|03.06.2022
|1' -90'
|Лихтенштейн
|0:2
|Молдавия