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    Лукас Грабер - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Лукас
    Фамилия Грабер
    Команда Эшен-Маурен
    Состав Основной
    Родной город Вадуц
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 мая 2001 (21 год)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лихтенштейн 5 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.09.2022 67' -90' Молдавия 2:0 Лихтенштейн
    22.09.2022 1' -46' Лихтенштейн 0:2 Андорра
    10.06.2022 1' -89' Андорра 2:1 Лихтенштейн
    06.06.2022 1' -64' Латвия 1:0 Лихтенштейн
    03.06.2022 1' -83' Лихтенштейн 0:2 Молдавия
    51'
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