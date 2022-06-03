Лукас Грабер - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Грабер
|Команда
|Эшен-Маурен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вадуц
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 мая 2001 (21 год)
|Рост
|178
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Грабер
|Команда
|Эшен-Маурен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вадуц
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 мая 2001 (21 год)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лихтенштейн
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.09.2022
|67' -90'
|Молдавия
|2:0
|Лихтенштейн
|22.09.2022
|1' -46'
|Лихтенштейн
|0:2
|Андорра
|10.06.2022
|1' -89'
|Андорра
|2:1
|Лихтенштейн
|06.06.2022
|1' -64'
|Латвия
|1:0
|Лихтенштейн
|03.06.2022
|1' -83'
|Лихтенштейн
|0:2
|Молдавия
|51'