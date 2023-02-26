Ромель Киото - статистика
#30 | Нападающий
|Имя
|Ромель
|Фамилия
|Киото
|Команда
|Монреаль Импакт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 августа 1991 (31 год)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Ромель
|Фамилия
|Киото
|Команда
|Монреаль Импакт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 августа 1991 (31 год)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Остин
|1:0
|Монреаль Импакт
|США. МЛС, 3 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Интер
|2:0
|Монреаль Импакт
|США. МЛС, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монреаль Импакт
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Остин (Остин)
|1:0
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|26.02.2023
|1' -90'
|Интер (Майами)
|2:0
|Монреаль Импакт (Монреаль)