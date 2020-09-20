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Александер Нильссон - статистика

Хальмстад
5 сентября 2002 (24), Мальме
#25 | Полузащитник
178 см
Швеция
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Швеция. Аллсвенскан, 22 тур
Хальмстад
2 : 1
20.09.2026
АИК
Был в запасе
Швеция. Аллсвенскан, 21 тур
Гетеборг
2 : 1
12.09.2026
Хальмстад
Был в запасе
Швеция. Аллсвенскан, 20 тур
Дегерфорс
2 : 0
05.09.2026
Хальмстад
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сандефьорд
5
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Викинг
3 : 2
02.11.2024
Сандефьорд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
2 : 1
27.10.2024
КФУМ-Камератене
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Мольде
0 : 1
19.10.2024
Сандефьорд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Кристиансунд
2 : 1
05.10.2024
Сандефьорд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 1
29.09.2024
Русенборг
81' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Тромсе
3 : 0
22.09.2024
Сандефьорд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Сандефьорд
2 : 2
15.09.2024
Бранн
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
ХамКам
1 : 1
01.09.2024
Сандефьорд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Сандефьорд
1 : 0
25.08.2024
Кристиансунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Сандефьорд
2 : 2
09.08.2024
Стремсгодсет
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
04.08.2024
Сандефьорд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Сандефьорд
1 : 3
28.07.2024
Хаугесунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Сандефьорд
2 : 1
13.07.2024
Буде-Глимт
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Бранн
2 : 1
16.05.2024
Сандефьорд
Был в запасе
75'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Сандефьорд
3 : 1
12.05.2024
Сарпсборг 08
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Сандефьорд
3 : 1
05.05.2024
Мольде
Был в запасе
90'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Фредрикстад
1 : 0
28.04.2024
Сандефьорд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Сандефьорд
0 : 1
21.04.2024
Лиллестрем
1' - 74'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Одд
1 : 1
14.04.2024
Сандефьорд
1' - 90'
84'
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Русенборг
2 : 0
01.04.2024
Сандефьорд
89' - 90'
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