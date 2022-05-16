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    Александер Нильссон - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Александер
    Фамилия Нильссон
    Команда Сандефьорд
    Состав Основной
    Родной город Мальме
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 сентября 2002 (20 лет)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сандефьорд 13 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.07.2022 Был в запасе Тромсе (Тромсе) 3:0 Сандефьорд (Сандефьорд)
    27.07.2022 1' -90' Сандефьорд (Сандефьорд) 2:0 Кристиансунн (Кристиансунн)
    24.07.2022 1' -90' Сандефьорд (Сандефьорд) 2:3 Мольде (Мольде)
    16.07.2022 1' -90' Йерв (Гримстад) 1:2 Сандефьорд (Сандефьорд)
    03.07.2022 1' -90' Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 4:3 Сандефьорд (Сандефьорд)
    26.06.2022 1' -90' Сандефьорд (Сандефьорд) 2:2 Тромсе (Тромсе)
    19.06.2022 1' -90' Викинг (Ставангер) 1:2 Сандефьорд (Сандефьорд)
    56'
    25.05.2022 1' -90' Одд (Шиен) 0:1 Сандефьорд (Сандефьорд)
    21.05.2022 1' -90' Сандефьорд (Сандефьорд) 1:4 Лиллестрем (Лиллестрем)
    73'
    16.05.2022 1' -90' Русенборг (Тронхейм) 3:0 Сандефьорд (Сандефьорд)
    08.05.2022 1' -90' Сандефьорд (Сандефьорд) 1:3 Волеренга (Осло)
    23.04.2022 1' -90' Стремсгодсет (Драммен) 0:5 Сандефьорд (Сандефьорд)
    18.04.2022 1' -87' ХамКам (Хамар) 3:0 Сандефьорд (Сандефьорд)
    15'
    10.04.2022 1' -90' Сандефьорд (Сандефьорд) 1:2 Буде-Глимт (Буде)
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