Александер Нильссон - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Александер
|Фамилия
|Нильссон
|Команда
|Сандефьорд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мальме
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 сентября 2002 (20 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Александер
|Фамилия
|Нильссон
|Команда
|Сандефьорд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мальме
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 сентября 2002 (20 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сандефьорд
|13
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.07.2022
|Был в запасе
|Тромсе (Тромсе)
|3:0
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|27.07.2022
|1' -90'
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|2:0
|Кристиансунн (Кристиансунн)
|24.07.2022
|1' -90'
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|2:3
|Мольде (Мольде)
|16.07.2022
|1' -90'
|Йерв (Гримстад)
|1:2
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|03.07.2022
|1' -90'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|4:3
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|26.06.2022
|1' -90'
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|2:2
|Тромсе (Тромсе)
|19.06.2022
|1' -90'
|Викинг (Ставангер)
|1:2
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|56'
|25.05.2022
|1' -90'
|Одд (Шиен)
|0:1
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|21.05.2022
|1' -90'
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|1:4
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|73'
|16.05.2022
|1' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|3:0
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|08.05.2022
|1' -90'
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|1:3
|Волеренга (Осло)
|23.04.2022
|1' -90'
|Стремсгодсет (Драммен)
|0:5
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|18.04.2022
|1' -87'
|ХамКам (Хамар)
|3:0
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|15'
|10.04.2022
|1' -90'
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|1:2
|Буде-Глимт (Буде)