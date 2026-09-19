Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 1 млн

Шейлон - статистика

Мирассол
27 апреля 1997 (29)
#7 | Полузащитник
178 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Мирассол
2 : 0
19.09.2026
Ботафого
67' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Мирассол
2 : 2
13.09.2026
Витория
63' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Коритиба
1 : 2
06.09.2026
Мирассол
76' - 90'
90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мирассол
20
1
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Мирассол
2 : 0
19.09.2026
Ботафого
67' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Мирассол
2 : 2
13.09.2026
Витория
63' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Коритиба
1 : 2
06.09.2026
Мирассол
76' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Мирассол
1 : 1
31.08.2026
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Сантос
1 : 1
24.08.2026
Мирассол
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Крузейро
3 : 1
09.08.2026
Мирассол
59' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Мирассол
2 : 1
30.07.2026
Ремо
60' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Васко да Гама
1 : 1
26.07.2026
Мирассол
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Мирассол
2 : 1
18.07.2026
Гремио
76' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
30.05.2026
Мирассол
1' - 81'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Мирассол
1 : 0
24.05.2026
Флуминенсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Атлетико Минейро
3 : 1
17.05.2026
Мирассол
57' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Мирассол
1 : 1
11.05.2026
Шапекоэнсе
1' - 66'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Мирассол
2 : 1
04.05.2026
Коринтианс
1' - 86'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Сан-Паулу
1 : 0
26.04.2026
Мирассол
1' - 65'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Интернасьонал
1 : 2
19.04.2026
Мирассол
1' - 71'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Мирассол
1 : 2
12.04.2026
Баия
60' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Мирассол
0 : 1
06.04.2026
Брагантино
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Ботафого
3 : 2
02.04.2026
Мирассол
1' - 77'
21'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Витория
1 : 0
23.03.2026
Мирассол
61' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Мирассол
0 : 1
19.03.2026
Коритиба
79' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Палмейрас
1 : 0
16.03.2026
Мирассол
1' - 78'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Мирассол
2 : 2
11.03.2026
Сантос
1' - 80'
71'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Ремо
2 : 2
05.02.2026
Мирассол
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Мирассол
2 : 1
30.01.2026
Васко да Гама
Был в запасе
Главные новости
Видео⚡️ «Все»: Дзюба объявил о завершении 20-летней карьеры
15:17
4
Тренер Португалии отреагировал на бесстыдный поступок Роналду
14:48
3
Мостовой прокомментировал уверенную победу России над Ираном
14:41
Друг Роналду рассказал, как тренер Португалии обманул Криштиану
14:05
2
Трансфер Батракова мог сорваться из-за руководителей «Локомотива»
13:59
Моуринью посоветовал Роналду обуздать эго
13:52
Одноклубник Батракова взял номер Роналду в сборной Португалии
13:30
Мостовой – об уходе Роналду из сборной: «Ситуация такая же, как у меня»
13:05
5
Головин сделал выбор между «Монако» и ЦСКА
12:55
3
Слова тренера Португалии о Роналду назвали чушью
12:32
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+