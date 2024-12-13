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Кенан Эзер
Статистика
Кенан Эзер - статистика
Завершил карьеру
16 августа 1987 (39), Никосия
#10 | Нападающий
170 см
Турция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2024/2025
Турция. Суперлига 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бодрум
7
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 16 тур
Бодрум
2 : 0
13.12.2024
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 14 тур
Самсунспор
4 : 0
30.11.2024
Бодрум
87' - 90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Бодрум
0 : 1
23.11.2024
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 12 тур
Антальяспор
3 : 2
09.11.2024
Бодрум
Был в запасе
Турция. Суперлига, 11 тур
Бодрум
0 : 0
03.11.2024
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 9 тур
Бодрум
0 : 1
21.10.2024
Ризеспор
81' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
0 : 0
05.10.2024
Бодрум
Был в запасе
Турция. Суперлига, 7 тур
Бодрум
3 : 1
29.09.2024
Адана Демирспор
86' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Хатайспор
0 : 1
20.09.2024
Бодрум
80' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Бодрум
0 : 1
14.09.2024
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Гезтепе
2 : 0
31.08.2024
Бодрум
56' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Бодрум
3 : 1
24.08.2024
Коньяспор
83' - 90'
88'
90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Бодрум
0 : 1
12.08.2024
Газиантеп
60' - 90'
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