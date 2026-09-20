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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Академика де Визеу
Мигель Анхель Брау
Статистика
€ 1 млн
Мигель Анхель Брау - статистика
Академика де Визеу
27 декабря 2001 (24), Картахена
#3 | Защитник
183 см
Испания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Португалия. Примейра, 7 тур
Эштрела
0 : 2
20.09.2026
Академика де Визеу
46' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Академика де Визеу
2 : 1
12.09.2026
Витория Гимараеш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 5 тур
Жил Висенте
0 : 1
06.09.2026
Академика де Визеу
74' - 90'
Статистика по турнирам
Португалия. Примейра 2026/2027
Англия. Кубок лиги 2025/2026
Англия. Чемпионшип 2025/2026
Испания. Сегунда 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Академика де Визеу
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 7 тур
Эштрела
0 : 2
20.09.2026
Академика де Визеу
46' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Академика де Визеу
2 : 1
12.09.2026
Витория Гимараеш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 5 тур
Жил Висенте
0 : 1
06.09.2026
Академика де Визеу
74' - 90'
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