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Йонас Энкеруд
Статистика
Йонас Энкеруд - статистика
Завершил карьеру
25 апреля 1990 (36)
#28 | Нападающий
190 см
Норвегия
Статистика
Статистика по турнирам
Лига конференций 2025/2026
Финляндия. Вейккауслига 2024
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
ХБ Торсхавн
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Брондбю
1 : 0
31.07.2025
ХБ Торсхавн
1' - 71'
Лига конференций, 2 раунд
ХБ Торсхавн
1 : 1
24.07.2025
Брондбю
1' - 68'
60'
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