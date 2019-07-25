Расмус Линдгрен - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Расмус
|Фамилия
|Линдгрен
|Команда
|Гронинген
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 ноября 1984 (38 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Расмус
|Фамилия
|Линдгрен
|Команда
|Гронинген
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 ноября 1984 (38 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хэкен
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.08.2019
|1' -90'
|Хэкен (Гетеборг)
|0:3
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|39'
|25.07.2019
|1' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|0:0
|Хэкен (Гетеборг)