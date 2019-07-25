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    Расмус Линдгрен - статистика

    #21 | Защитник
    Имя Расмус
    Фамилия Линдгрен
    Команда Гронинген
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 ноября 1984 (38 лет)
    Рост 180
    Вес 75
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хэкен 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.08.2019 1' -90' Хэкен (Гетеборг) 0:3 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    39'
    25.07.2019 1' -90' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 0:0 Хэкен (Гетеборг)
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