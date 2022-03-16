Уильям Форрестер - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Уильям
|Фамилия
|Форрестер
|Команда
|Сток Сити
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 июня 2001 (21 год)
|Рост
|180
|Имя
|Уильям
|Фамилия
|Форрестер
|Команда
|Сток Сити
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 июня 2001 (21 год)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сток Сити
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.04.2022
|1' -46'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|3:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|15.04.2022
|1' -73'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|09.04.2022
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:3
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|02.04.2022
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:0
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|16.03.2022
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|2:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)