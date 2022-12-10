Джейк Бисли - статистика
#28 | Нападающий
|Имя
|Джейк
|Фамилия
|Бисли
|Команда
|Блэкпул
|Состав
|Основной
|Родной город
|Шеффилд
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 декабря 1996 (26 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Джейк
|Фамилия
|Бисли
|Команда
|Блэкпул
|Состав
|Основной
|Родной город
|Шеффилд
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 декабря 1996 (26 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Блэкпул
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.01.2023
|73' -90'
|Блэкпул (Блэкпул)
|1:1
|Сандерленд (Сандерленд)
|85'
|29.12.2022
|1' -66'
|Блэкпул (Блэкпул)
|1:2
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|26.12.2022
|1' -83'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:1
|Блэкпул (Блэкпул)
|17.12.2022
|65' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|1:1
|Блэкпул (Блэкпул)
|10.12.2022
|87' -90'
|Блэкпул (Блэкпул)
|0:0
|Бирмингем Сити (Бирмингем)