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    Джейк Бисли - статистика

    #28 | Нападающий
    Имя Джейк
    Фамилия Бисли
    Команда Блэкпул
    Состав Основной
    Родной город Шеффилд
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 декабря 1996 (26 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
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