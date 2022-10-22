Марвин Экпитета - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Марвин
|Фамилия
|Экпитета
|Команда
|Блэкпул
|Состав
|Основной
|Родной город
|Энфилд
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 августа 1995 (27 лет)
|Рост
|193
|Имя
|Марвин
|Фамилия
|Экпитета
|Команда
|Блэкпул
|Состав
|Основной
|Родной город
|Энфилд
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 августа 1995 (27 лет)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Блэкпул
|24
|1
|0
|3
|2
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.01.2023
|1' -75'
|Уотфорд (Уотфорд)
|2:0
|Блэкпул (Блэкпул)
|01.01.2023
|1' -90'
|Блэкпул (Блэкпул)
|1:1
|Сандерленд (Сандерленд)
|29.12.2022
|1' -90'
|Блэкпул (Блэкпул)
|1:2
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|55'
|26.12.2022
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:1
|Блэкпул (Блэкпул)
|12.11.2022
|1' -17'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|2:1
|Блэкпул (Блэкпул)
|17'
|08.11.2022
|1' -90'
|Блэкпул (Блэкпул)
|0:3
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|05.11.2022
|1' -90'
|Блэкпул (Блэкпул)
|0:1
|Лутон Таун (Лутон)
|01.11.2022
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:0
|Блэкпул (Блэкпул)
|29.10.2022
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|1:2
|Блэкпул (Блэкпул)
|22.10.2022
|1' -90'
|Блэкпул (Блэкпул)
|4:2
|Престон (Престон)
|15.10.2022
|1' -78'
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|3:3
|Блэкпул (Блэкпул)
|55' 78'
|08.10.2022
|1' -90'
|Блэкпул (Блэкпул)
|3:1
|Уотфорд (Уотфорд)
|04.10.2022
|1' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|0:0
|Блэкпул (Блэкпул)
|01.10.2022
|1' -90'
|Блэкпул (Блэкпул)
|0:1
|Норвич Сити (Норвич)
|90'
|17.09.2022
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|2:1
|Блэкпул (Блэкпул)
|14.09.2022
|1' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|3:0
|Блэкпул (Блэкпул)
|04.09.2022
|1' -90'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|0:1
|Блэкпул (Блэкпул)
|31.08.2022
|1' -90'
|Блэкпул (Блэкпул)
|0:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|84'
|27.08.2022
|1' -90'
|Блэкпул (Блэкпул)
|3:3
|Бристоль Сити (Бристоль)
|70'
|20.08.2022
|1' -90'
|Бернли (Бернли)
|3:3
|Блэкпул (Блэкпул)
|16.08.2022
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:1
|Блэкпул (Блэкпул)
|69'
|13.08.2022
|1' -90'
|Блэкпул (Блэкпул)
|0:1
|Суонси (Суонси)
|06.08.2022
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:0
|Блэкпул (Блэкпул)
|30.07.2022
|1' -90'
|Блэкпул (Блэкпул)
|1:0
|Рединг (Рединг)