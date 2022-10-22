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    Марвин Экпитета - статистика

    #21 | Защитник
    Имя Марвин
    Фамилия Экпитета
    Команда Блэкпул
    Состав Основной
    Родной город Энфилд
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 августа 1995 (27 лет)
    Рост 193
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Блэкпул 24 1 0 3 2
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.01.2023 1' -75' Уотфорд (Уотфорд) 2:0 Блэкпул (Блэкпул)
    01.01.2023 1' -90' Блэкпул (Блэкпул) 1:1 Сандерленд (Сандерленд)
    29.12.2022 1' -90' Блэкпул (Блэкпул) 1:2 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    55'
    26.12.2022 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:1 Блэкпул (Блэкпул)
    12.11.2022 1' -17' Уиган Атлетик (Уиган) 2:1 Блэкпул (Блэкпул)
    17'
    08.11.2022 1' -90' Блэкпул (Блэкпул) 0:3 Мидлсбро (Миддлсбро)
    05.11.2022 1' -90' Блэкпул (Блэкпул) 0:1 Лутон Таун (Лутон)
    01.11.2022 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:0 Блэкпул (Блэкпул)
    29.10.2022 1' -90' Ковентри (Ковентри) 1:2 Блэкпул (Блэкпул)
    22.10.2022 1' -90' Блэкпул (Блэкпул) 4:2 Престон (Престон)
    15.10.2022 1' -78' Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 3:3 Блэкпул (Блэкпул)
    55' 78'
    08.10.2022 1' -90' Блэкпул (Блэкпул) 3:1 Уотфорд (Уотфорд)
    04.10.2022 1' -90' Сандерленд (Сандерленд) 0:0 Блэкпул (Блэкпул)
    01.10.2022 1' -90' Блэкпул (Блэкпул) 0:1 Норвич Сити (Норвич)
    90'
    17.09.2022 1' -90' Миллуолл (Лондон) 2:1 Блэкпул (Блэкпул)
    14.09.2022 1' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 3:0 Блэкпул (Блэкпул)
    04.09.2022 1' -90' Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 0:1 Блэкпул (Блэкпул)
    31.08.2022 1' -90' Блэкпул (Блэкпул) 0:1 Блэкберн (Блэкберн)
    84'
    27.08.2022 1' -90' Блэкпул (Блэкпул) 3:3 Бристоль Сити (Бристоль)
    70'
    20.08.2022 1' -90' Бернли (Бернли) 3:3 Блэкпул (Блэкпул)
    16.08.2022 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:1 Блэкпул (Блэкпул)
    69'
    13.08.2022 1' -90' Блэкпул (Блэкпул) 0:1 Суонси (Суонси)
    06.08.2022 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:0 Блэкпул (Блэкпул)
    30.07.2022 1' -90' Блэкпул (Блэкпул) 1:0 Рединг (Рединг)
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