Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 550 тыс

Марвин Экпитета - статистика

Милтон Кинс Донс
26 августа 1995 (31), Энфилд
#21 | Защитник
193 см
Англия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Первая лига, 7 тур
Уимблдон
0 : 0
17.09.2026
Милтон Кинс Донс
Был в запасе
Англия. Первая лига, 6 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 1
12.09.2026
Питерборо Юнайтед
60' - 90'
Англия. Первая лига, 5 тур
Уиком Уондерерс
3 : 3
05.09.2026
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
84'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хиберниан
13
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Хиберниан
2 : 2
17.05.2025
Рейнджерс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Сент-Миррен
2 : 2
14.05.2025
Хиберниан
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Селтик
3 : 1
10.05.2025
Хиберниан
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Хиберниан
3 : 1
03.05.2025
Данди Юнайтед
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Абердин
1 : 0
26.04.2025
Хиберниан
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
Хиберниан
4 : 0
13.04.2025
Данди
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
Рейнджерс
0 : 2
05.04.2025
Хиберниан
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
Хиберниан
3 : 0
29.03.2025
Сент-Джонстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
Килмарнок
1 : 1
15.03.2025
Хиберниан
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
Данди Юнайтед
1 : 3
26.02.2025
Хиберниан
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
Хиберниан
2 : 1
22.02.2025
Селтик
78' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
1 : 2
09.11.2024
Сент-Миррен
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хиберниан
1 : 1
03.11.2024
Данди Юнайтед
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Росс Каунти
0 : 0
30.10.2024
Хиберниан
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Хиберниан
1 : 1
27.10.2024
Хартс
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
19.10.2024
Хиберниан
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Хиберниан
1 : 2
05.10.2024
Мазервелл
1' - 90'
47'
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Рейнджерс
1 : 0
29.09.2024
Хиберниан
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Хиберниан
2 : 0
14.09.2024
Сент-Джонстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Килмарнок
1 : 1
01.09.2024
Хиберниан
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Хиберниан
2 : 2
24.08.2024
Данди
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Хиберниан
0 : 2
11.08.2024
Селтик
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Сент-Миррен
3 : 0
04.08.2024
Хиберниан
1' - 90'
Главные новости
Мостовой – об уходе Роналду из сборной: «Ситуация такая же, как у меня»
13:05
Головин сделал выбор между «Монако» и ЦСКА
12:55
Слова тренера Португалии о Роналду назвали чушью
12:32
Галактионов дал ответ Ротенбергу о продолжении работы в «Локомотиве»
12:17
1
Слуцкий отказался от предложения Ротенберга
11:42
3
ФотоРПЛ определила лучшего тренера сентября
11:38
3
Названо чувство, которое испытал Роналду из-за решения тренера Португалии
11:18
2
Тренер Португалии и глава федерации в аэропорту пытались убедить Роналду остаться в сборной
10:35
3
Сафонов ответил, смог бы Яшин сейчас стать лучшим вратарем ЧМ
10:19
4
Губерниев – «херовому» комментатору: «Ты ноль! Никто! У моли бесталанной узнаваемости нет!»
10:08
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+