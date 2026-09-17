Матчи за последние 30 дней
Англия. Первая лига, 7 тур
Англия. Первая лига, 6 тур
Англия. Первая лига, 5 тур
Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур