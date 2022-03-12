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    Лука Мейсль - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Лука
    Фамилия Мейсль
    Команда Рид
    Состав Основной
    Родной город Зальцбург
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 марта 1999 (24 года)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рид 22 1 2 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.05.2022 1' -90' Хартберг (Хартберг) 1:1 Рид (Рид)
    14.05.2022 1' -90' Рид (Рид) 1:1 ЛАСК (Линц)
    07.05.2022 1' -90' Альтах (Альтах) 1:1 Рид (Рид)
    26.04.2022 1' -90' Рид (Рид) 1:1 Адмира Ваккер (Модлинг)
    23.04.2022 1' -74' Тироль (Ваттенс) 2:0 Рид (Рид)
    66'
    16.04.2022 1' -90' Рид (Рид) 2:3 Тироль (Ваттенс)
    69'
    09.04.2022 1' -90' Рид (Рид) 0:0 Хартберг (Хартберг)
    02.04.2022 1' -90' ЛАСК (Линц) 0:2 Рид (Рид)
    19.03.2022 1' -88' Рид (Рид) 1:2 Альтах (Альтах)
    12.03.2022 1' -90' Адмира Ваккер (Модлинг) 2:0 Рид (Рид)
    06.03.2022 1' -90' Рид (Рид) 2:2 Штурм (Грац)
    27.02.2022 1' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 1:1 Рид (Рид)
    19.02.2022 1' -90' Рид (Рид) 3:2 Тироль (Ваттенс)
    12.02.2022 1' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 2:1 Рид (Рид)
    39'
    11.12.2021 1' -90' Рид (Рид) 2:1 Альтах (Альтах)
    52'
    05.12.2021 Был в запасе ЛАСК (Линц) 1:0 Рид (Рид)
    28.11.2021 46' -90' Рид (Рид) 2:2 Рапид (Вена)
    20.11.2021 75' -90' Рид (Рид) 1:0 Хартберг (Хартберг)
    06.11.2021 1' -46' Адмира Ваккер (Модлинг) 1:2 Рид (Рид)
    42'
    30.10.2021 1' -90' Рид (Рид) 2:2 Зальцбург (Зальцбург)
    9'
    23.10.2021 Был в запасе Аустрия (Вена) 4:1 Рид (Рид)
    17.10.2021 Был в запасе Штурм (Грац) 1:0 Рид (Рид)
    02.10.2021 Был в запасе Рид (Рид) 1:1 Аустрия К (Клагенфурт)
    25.09.2021 74' -90' Тироль (Ваттенс) 4:2 Рид (Рид)
    18.09.2021 Был в запасе Рид (Рид) 3:3 Вольфсберг (Вольфсберг)
    12.09.2021 Был в запасе Альтах (Альтах) 1:1 Рид (Рид)
    29.08.2021 80' -89' Рид (Рид) 1:0 ЛАСК (Линц)
    22.08.2021 88' -88' Рапид (Вена) 3:0 Рид (Рид)
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