Лука Мейсль - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Мейсль
|Команда
|Рид
|Состав
|Основной
|Родной город
|Зальцбург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 марта 1999 (24 года)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Мейсль
|Команда
|Рид
|Состав
|Основной
|Родной город
|Зальцбург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 марта 1999 (24 года)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рид
|22
|1
|2
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.05.2022
|1' -90'
|Хартберг (Хартберг)
|1:1
|Рид (Рид)
|14.05.2022
|1' -90'
|Рид (Рид)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|07.05.2022
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|1:1
|Рид (Рид)
|26.04.2022
|1' -90'
|Рид (Рид)
|1:1
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|23.04.2022
|1' -74'
|Тироль (Ваттенс)
|2:0
|Рид (Рид)
|66'
|16.04.2022
|1' -90'
|Рид (Рид)
|2:3
|Тироль (Ваттенс)
|69'
|09.04.2022
|1' -90'
|Рид (Рид)
|0:0
|Хартберг (Хартберг)
|02.04.2022
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|0:2
|Рид (Рид)
|19.03.2022
|1' -88'
|Рид (Рид)
|1:2
|Альтах (Альтах)
|12.03.2022
|1' -90'
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|2:0
|Рид (Рид)
|06.03.2022
|1' -90'
|Рид (Рид)
|2:2
|Штурм (Грац)
|27.02.2022
|1' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|1:1
|Рид (Рид)
|19.02.2022
|1' -90'
|Рид (Рид)
|3:2
|Тироль (Ваттенс)
|12.02.2022
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|2:1
|Рид (Рид)
|39'
|11.12.2021
|1' -90'
|Рид (Рид)
|2:1
|Альтах (Альтах)
|52'
|05.12.2021
|Был в запасе
|ЛАСК (Линц)
|1:0
|Рид (Рид)
|28.11.2021
|46' -90'
|Рид (Рид)
|2:2
|Рапид (Вена)
|20.11.2021
|75' -90'
|Рид (Рид)
|1:0
|Хартберг (Хартберг)
|06.11.2021
|1' -46'
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|1:2
|Рид (Рид)
|42'
|30.10.2021
|1' -90'
|Рид (Рид)
|2:2
|Зальцбург (Зальцбург)
|9'
|23.10.2021
|Был в запасе
|Аустрия (Вена)
|4:1
|Рид (Рид)
|17.10.2021
|Был в запасе
|Штурм (Грац)
|1:0
|Рид (Рид)
|02.10.2021
|Был в запасе
|Рид (Рид)
|1:1
|Аустрия К (Клагенфурт)
|25.09.2021
|74' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|4:2
|Рид (Рид)
|18.09.2021
|Был в запасе
|Рид (Рид)
|3:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|12.09.2021
|Был в запасе
|Альтах (Альтах)
|1:1
|Рид (Рид)
|29.08.2021
|80' -89'
|Рид (Рид)
|1:0
|ЛАСК (Линц)
|22.08.2021
|88' -88'
|Рапид (Вена)
|3:0
|Рид (Рид)