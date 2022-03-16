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    Мерфи Махони - статистика

    #38 | Вратарь
    Имя Мерфи
    Фамилия Махони
    Команда Куинз Парк Рейнджерс
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 27 декабря 2001 (21 год)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Куинз Парк Рейнджерс 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2022 Был в запасе Суонси (Суонси) 0:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    29.04.2022 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:3 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    23.04.2022 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    18.04.2022 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:0 Дерби Каунти (Дерби)
    15.04.2022 Был в запасе Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 2:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    09.04.2022 1' -90' Престон (Престон) 2:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    05.04.2022 Был в запасе Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 1:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    02.04.2022 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:2 Фулхэм (Лондон)
    20.03.2022 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:3 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    16.03.2022 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 3:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    13.03.2022 Был в запасе Лутон Таун (Лутон) 1:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    05.03.2022 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:2 Кардифф (Кардифф)
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