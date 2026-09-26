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Плимут Аргайл
Мерфи Махони
Статистика
€ 400 тыс
Мерфи Махони - статистика
Плимут Аргайл
27 декабря 2001 (24)
#1 | Вратарь
Англия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Первая лига, 8 тур
Плимут Аргайл
0 : 1
26.09.2026
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Первая лига, 7 тур
Блэкпул
2 : 4
19.09.2026
Плимут Аргайл
1' - 90'
Англия. Первая лига, 6 тур
Плимут Аргайл
3 : 0
12.09.2026
Барнсли
1' - 90'
Англия. Первая лига, 5 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
05.09.2026
Плимут Аргайл
1' - 90'
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Англия. Кубок 2023/2024
Англия. Кубок лиги 2023/2024
Англия. Чемпионшип 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Плимут Аргайл
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Плимут Аргайл
2 : 4
25.08.2026
Ковентри
Был в запасе
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
Плимут Аргайл
2 : 0
10.08.2026
Эксетер Сити
1' - 90'
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