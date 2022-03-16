Мерфи Махони - статистика
#38 | Вратарь
|Имя
|Мерфи
|Фамилия
|Махони
|Команда
|Куинз Парк Рейнджерс
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|27 декабря 2001 (21 год)
|Имя
|Мерфи
|Фамилия
|Махони
|Команда
|Куинз Парк Рейнджерс
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|27 декабря 2001 (21 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Куинз Парк Рейнджерс
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2022
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|0:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|29.04.2022
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:3
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|23.04.2022
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|18.04.2022
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:0
|Дерби Каунти (Дерби)
|15.04.2022
|Был в запасе
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|2:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|09.04.2022
|1' -90'
|Престон (Престон)
|2:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|05.04.2022
|Был в запасе
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|1:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|02.04.2022
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:2
|Фулхэм (Лондон)
|20.03.2022
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:3
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|16.03.2022
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|3:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|13.03.2022
|Был в запасе
|Лутон Таун (Лутон)
|1:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|05.03.2022
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:2
|Кардифф (Кардифф)