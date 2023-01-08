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    Камерон Пуэртас - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Камерон
    Фамилия Пуэртас
    Команда Юнион СЖ
    Состав Основной
    Родной город Лозанна
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 августа 1998 (24 года)
    Рост 178
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 67' - 90' Юнион СЖ 2:1 Эйпен Бельгия. Про-Лига, 28 тур
    25.02.2023 Был в запасе Вестерло 4:2 Юнион СЖ Бельгия. Про-Лига, 27 тур
    18.02.2023 1' - 90' Юнион СЖ 2:4 Стандард Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    10.02.2023 87' - 90' Брюгге 1:1 Юнион СЖ Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    05.02.2023 1' - 90' Юнион СЖ 4:0 Зюлте-Варегем Бельгия. Про-Лига, 24 тур
    9'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Юнион СЖ 24 3 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 67' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Эйпен (Эйпен)
    25.02.2023 Был в запасе Вестерло (Вестерло) 4:2 Юнион СЖ (Брюссель)
    18.02.2023 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:4 Стандард (Льеж)
    10.02.2023 87' -90' Брюгге (Брюгге) 1:1 Юнион СЖ (Брюссель)
    05.02.2023 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 4:0 Зюлте-Варегем (Варегем)
    9'
    28.01.2023 89' -90' Шарлеруа (Шарлеруа) 0:1 Юнион СЖ (Брюссель)
    21.01.2023 83' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 1:0 Оуд-Хеверли (Левен)
    18.01.2023 1' -61' Серкль Брюгге (Брюгге) 1:1 Юнион СЖ (Брюссель)
    15.01.2023 72' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:0 Антверпен (Антверпен)
    08.01.2023 62' -90' Андерлехт (Брюссель) 1:3 Юнион СЖ (Брюссель)
    81'
    26.12.2022 76' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 3:0 Остенде (Остенде)
    13.11.2022 82' -90' Стандард (Льеж) 2:3 Юнион СЖ (Брюссель)
    06.11.2022 64' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 1:1 Вестерло (Вестерло)
    30.10.2022 90' -90' Серен (Серен) 1:2 Юнион СЖ (Брюссель)
    22.10.2022 74' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:2 Брюгге (Брюгге)
    19.10.2022 87' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:0 Гент (Гент)
    16.10.2022 81' -90' Остенде (Остенде) 1:6 Юнион СЖ (Брюссель)
    90'
    09.10.2022 67' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    01.10.2022 46' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 0:3 Юнион СЖ (Брюссель)
    18.09.2022 62' -90' Эйпен (Эйпен) 1:2 Юнион СЖ (Брюссель)
    11.09.2022 58' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 1:2 Генк (Генк)
    04.09.2022 86' -90' Зюлте-Варегем (Варегем) 1:3 Юнион СЖ (Брюссель)
    31.08.2022 Был в запасе Антверпен (Антверпен) 4:2 Юнион СЖ (Брюссель)
    28.08.2022 Был в запасе Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Андерлехт (Брюссель)
    13.08.2022 69' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Кортрейк (Кортрейк)
    06.08.2022 1' -90' Мехелен (Мехелен) 3:0 Юнион СЖ (Брюссель)
    90'
    29.07.2022 84' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 1:0 Шарлеруа (Шарлеруа)
    23.07.2022 Был в запасе Сент-Труйден (Брюссель) 1:1 Юнион СЖ (Брюссель)
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