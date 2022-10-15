Лука Кронбергер - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Кронбергер
|Команда
|Штурм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Кронбергер
|Команда
|Штурм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рид
|12
|0
|0
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.04.2023
|67' -90'
|Рид (Рид)
|1:3
|Хартберг (Хартберг)
|90' 90'
|01.04.2023
|1' -56'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:0
|Рид (Рид)
|43'
|19.03.2023
|Был в запасе
|Рид (Рид)
|0:0
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|12.03.2023
|65' -90'
|Альтах (Альтах)
|1:2
|Рид (Рид)
|04.03.2023
|66' -90'
|Рид (Рид)
|1:3
|Аустрия (Вена)
|12.02.2023
|1' -74'
|Рид (Рид)
|0:1
|Хартберг (Хартберг)
|12.11.2022
|59' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|2:0
|Рид (Рид)
|05.11.2022
|82' -90'
|Рид (Рид)
|2:2
|Аустрия К (Клагенфурт)
|30.10.2022
|73' -90'
|Штурм (Грац)
|2:1
|Рид (Рид)
|15.10.2022
|67' -90'
|Рид (Рид)
|1:0
|Рапид (Вена)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Рид (Рид)
|02.10.2022
|83' -90'
|Рид (Рид)
|2:3
|Альтах (Альтах)
|10.09.2022
|58' -90'
|Рид (Рид)
|0:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|82'
|04.09.2022
|75' -90'
|ЛАСК (Линц)
|1:1
|Рид (Рид)
|30.07.2022
|Был в запасе
|Штурм (Грац)
|2:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|23.07.2022
|Был в запасе
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:1
|Штурм (Грац)