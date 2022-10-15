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    Лука Кронбергер - статистика

    #23 | Нападающий
    Имя Лука
    Фамилия Кронбергер
    Команда Штурм
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 февраля 2002 (21 год)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рид 12 0 0 2 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.04.2023 67' -90' Рид (Рид) 1:3 Хартберг (Хартберг)
    90' 90'
    01.04.2023 1' -56' Вольфсберг (Вольфсберг) 1:0 Рид (Рид)
    43'
    19.03.2023 Был в запасе Рид (Рид) 0:0 Вольфсберг (Вольфсберг)
    12.03.2023 65' -90' Альтах (Альтах) 1:2 Рид (Рид)
    04.03.2023 66' -90' Рид (Рид) 1:3 Аустрия (Вена)
    12.02.2023 1' -74' Рид (Рид) 0:1 Хартберг (Хартберг)
    12.11.2022 59' -90' Тироль (Ваттенс) 2:0 Рид (Рид)
    05.11.2022 82' -90' Рид (Рид) 2:2 Аустрия К (Клагенфурт)
    30.10.2022 73' -90' Штурм (Грац) 2:1 Рид (Рид)
    15.10.2022 67' -90' Рид (Рид) 1:0 Рапид (Вена)
    09.10.2022 Был в запасе Вольфсберг (Вольфсберг) 1:2 Рид (Рид)
    02.10.2022 83' -90' Рид (Рид) 2:3 Альтах (Альтах)
    10.09.2022 58' -90' Рид (Рид) 0:3 Зальцбург (Зальцбург)
    82'
    04.09.2022 75' -90' ЛАСК (Линц) 1:1 Рид (Рид)
    30.07.2022 Был в запасе Штурм (Грац) 2:1 Зальцбург (Зальцбург)
    23.07.2022 Был в запасе Вольфсберг (Вольфсберг) 1:1 Штурм (Грац)
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