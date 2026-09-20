Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Нидерланды. Эредивизие
Команды
Твенте
Томас ван дер Белт
Статистика
€ 4,50 млн
Томас ван дер Белт - статистика
Твенте
18 июня 2001 (25), Зволле
#20 | Полузащитник
181 см
Нидерланды
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Твенте
3 : 2
20.09.2026
ПСВ
86' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Твенте
2 : 0
12.09.2026
АДО Ден Хааг
69' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Твенте
1 : 0
09.09.2026
Телстар
73' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Гронинген
2 : 2
06.09.2026
Твенте
75' - 90'
Статистика по турнирам
Лига Европы 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
Нидерланды. Эредивизие 2026/2027
Нидерланды. Кубок 2025/2026
Нидерланды. Эредивизие 2025/2026
Испания. Кубок 2024/2025
Испания. Сегунда 2024/2025
Лига чемпионов 2023/2024
Нидерланды. Эредивизие 2023/2024
Суперкубок Нидерландов 2023
Голландия. Эредивизие 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Твенте
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 2 раунд
Ференцварош
2 : 2
30.07.2026
Твенте
1' - 64'
58'
Лига Европы, 2 раунд
Твенте
1 : 2
23.07.2026
Ференцварош
1' - 90'
Главные новости
Названо чувство, которое испытал Роналду из-за решения тренера Португалии
11:18
Тренер Португалии и глава федерации в аэропорту пытались убедить Роналду остаться в сборной
10:35
1
Сафонов ответил, смог бы Яшин сейчас стать лучшим вратарем ЧМ
10:19
2
Губерниев – «херовому» комментатору: «Ты ноль! Никто! У моли бесталанной узнаваемости нет!»
10:08
9
Карпин – Батракову: «Как дела, турок?»
09:44
5
Роналду грозит дисквалификация
09:34
1
Сафонов оценил шансы российских клубов на победу в Лиге чемпионов
09:10
Орлов оценил международную славу «Зенита»
08:57
13
Тренер Португалии раскрыл, что он обещал Роналду
08:48
Товарищеский матч. Аргентина с игроком «Зенита» разгромила Боливию
08:19
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+