Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ильнур Бадртдинов - статистика

Завершил карьеру
20 октября 2001 (24), Набережные Челны
#19 | Защитник
177 см
Россия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Торпедо Миасс
14
1
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Торпедо Миасс
0 : 2
14.06.2025
Велес
72' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Волгарь
2 : 0
08.06.2025
Торпедо Миасс
62' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Торпедо Миасс
0 : 1
01.06.2025
Родина-2
68' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
28.05.2025
Челябинск
88' - 90'
89'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Торпедо Миасс
0 : 4
18.05.2025
Волга
67' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 11 тур
Торпедо Миасс
0 : 0
04.05.2025
Ленинградец
1' - 90'
45'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 10 тур
Машук-КМВ
0 : 0
27.04.2025
Торпедо Миасс
70' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
23.04.2025
Волгарь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур
Родина-2
0 : 0
19.04.2025
Торпедо Миасс
67' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
Челябинск
1 : 0
13.04.2025
Торпедо Миасс
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 6 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
06.04.2025
Спартак К
80' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Торпедо Миасс
2 : 3
23.03.2025
Кубань
1' - 62'
58'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 3 тур
Ленинградец
2 : 1
16.03.2025
Торпедо Миасс
1' - 90'
71'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 2 тур
Торпедо Миасс
0 : 0
09.03.2025
Машук-КМВ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Велес
2 : 0
02.03.2025
Торпедо Миасс
1' - 89'
53'
Главные новости
Названо чувство, которое испытал Роналду из-за решения тренера Португалии
11:18
Тренер Португалии и глава федерации в аэропорту пытались убедить Роналду остаться в сборной
10:35
1
Сафонов ответил, смог бы Яшин сейчас стать лучшим вратарем ЧМ
10:19
2
Губерниев – «херовому» комментатору: «Ты ноль! Никто! У моли бесталанной узнаваемости нет!»
10:08
9
Карпин – Батракову: «Как дела, турок?»
09:44
5
Роналду грозит дисквалификация
09:34
1
Сафонов оценил шансы российских клубов на победу в Лиге чемпионов
09:10
Орлов оценил международную славу «Зенита»
08:57
13
Тренер Португалии раскрыл, что он обещал Роналду
08:48
Товарищеский матч. Аргентина с игроком «Зенита» разгромила Боливию
08:19
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+