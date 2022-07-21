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    Никола Янжич - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Никола
    Фамилия Янжич
    Команда Сутьеска
    Состав Основной
    Родной город Никшич
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 июля 2002 (20 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Осиек 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.07.2022 Был в запасе Осиек (Осиек) 0:2 Кызыл-Жар (Петропавловск)
    21.07.2022 84' -90' Кызыл-Жар (Петропавловск) 1:2 Осиек (Осиек)
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