Никола Янжич - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Никола
|Фамилия
|Янжич
|Команда
|Сутьеска
|Состав
|Основной
|Родной город
|Никшич
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 июля 2002 (20 лет)
|Имя
|Никола
|Фамилия
|Янжич
|Команда
|Сутьеска
|Состав
|Основной
|Родной город
|Никшич
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 июля 2002 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Осиек
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|Был в запасе
|Осиек (Осиек)
|0:2
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|21.07.2022
|84' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|1:2
|Осиек (Осиек)