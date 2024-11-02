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Майкл Халлидэй
Статистика
Майкл Халлидэй - статистика
Завершил карьеру
22 января 2003 (23), Орландо
#23 | Защитник
183 см
США
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024
США. МЛС 2024
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Орландо Сити
6
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
0 : 0
02.11.2024
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 49 тур
Орландо Сити
1 : 2
20.10.2024
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 47 тур
Цинциннати
1 : 3
06.10.2024
Орландо Сити
81' - 90'
США. МЛС, 46 тур
Орландо Сити
2 : 1
03.10.2024
Филадельфия Юнион
80' - 90'
США. МЛС, 45 тур
Даллас
1 : 3
29.09.2024
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 43 тур
Коламбус
4 : 3
22.09.2024
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 15 тур
Орландо Сити
0 : 1
05.05.2024
Цинциннати
45' - 90'
90'
США. МЛС, 14 тур
Орландо Сити
1 : 2
28.04.2024
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 12 тур
Монреаль
2 : 2
21.04.2024
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 11 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 3
14.04.2024
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 8 тур
Орландо Сити
1 : 1
31.03.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Орландо Сити
2 : 0
24.03.2024
Остин
86' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Атланта Юнайтед
2 : 0
18.03.2024
Орландо Сити
87' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Орландо Сити
2 : 3
10.03.2024
Миннесота Юнайтед
55' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Интер Майами
5 : 0
03.03.2024
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 1 тур
Орландо Сити
0 : 0
25.02.2024
Монреаль
Был в запасе
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