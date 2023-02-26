Родриго Шлегель - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Родриго
|Фамилия
|Шлегель
|Команда
|Орландо Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 апреля 1997 (26 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Родриго
|Фамилия
|Шлегель
|Команда
|Орландо Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 апреля 1997 (26 лет)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.04.2023
|1' - 90'
|Орландо Сити
|0:2
|Нэшвилл
|США. МЛС, 8 тур
|48'
|26.03.2023
|1' - 90'
|Филадельфия Юнион
|1:2
|Орландо Сити
|США. МЛС, 7 тур
|19.03.2023
|1' - 90'
|Орландо Сити
|1:2
|Шарлотт
|США. МЛС, 5 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Орландо Сити
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.04.2023
|1' -90'
|Орландо Сити (Орландо)
|0:2
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|48'
|26.03.2023
|1' -90'
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|1:2
|Орландо Сити (Орландо)
|19.03.2023
|1' -90'
|Орландо Сити (Орландо)
|1:2
|Шарлотт (Шарлотт)
|12.03.2023
|1' -90'
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|1:1
|Орландо Сити (Орландо)
|05.03.2023
|1' -46'
|Орландо Сити (Орландо)
|0:0
|Цинциннати (Цинциннати)
|26.02.2023
|1' -90'
|Орландо Сити (Орландо)
|1:0
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)