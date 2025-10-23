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Тигрес УАНЛ
Сесар Араухо
Статистика
€ 4 млн
Сесар Араухо - статистика
Тигрес УАНЛ
2 апреля 2001 (25), Монтевидео
#5 | Полузащитник
181 см
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Орландо Сити
21
2
1
6
1
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 1/16 финала
Чикаго Файр
3 : 1
23.10.2025
Орландо Сити
1' - 75'
США. МЛС, 51 тур
Торонто
4 : 2
19.10.2025
Орландо Сити
62' - 90'
США. МЛС, 41 тур
Нэшвилл
5 : 1
24.08.2025
Орландо Сити
1' - 58'
США. МЛС, 39 тур
Орландо Сити
4 : 1
11.08.2025
Интер Майами
1' - 90'
38'
США. МЛС, 36 тур
Коламбус
1 : 3
26.07.2025
Орландо Сити
1' - 90'
США. МЛС, 35 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
20.07.2025
Орландо Сити
1' - 90'
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
1 : 1
13.07.2025
Монреаль
1' - 88'
США. МЛС, 31 тур
Шарлотт
2 : 2
06.07.2025
Орландо Сити
1' - 90'
90'
США. МЛС, 29 тур
Орландо Сити
1 : 2
29.06.2025
Цинциннати
1' - 90'
США. МЛС, 28 тур
Сент-Луис
2 : 4
26.06.2025
Орландо Сити
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Колорадо
0 : 1
15.06.2025
Орландо Сити
58' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Атланта Юнайтед
3 : 2
29.05.2025
Орландо Сити
1' - 77'
4'
77'
США. МЛС, 22 тур
Орландо Сити
1 : 0
25.05.2025
Портленд
1' - 78'
США. МЛС, 21 тур
Интер Майами
0 : 3
19.05.2025
Орландо Сити
1' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Орландо Сити
3 : 1
15.05.2025
Шарлотт
1' - 90'
58'
США. МЛС, 18 тур
Орландо Сити
3 : 3
11.05.2025
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
77'
США. МЛС, 16 тур
Чикаго Файр
0 : 0
04.05.2025
Орландо Сити
1' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Орландо Сити
0 : 0
12.04.2025
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 9 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 2
30.03.2025
Орландо Сити
1' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Орландо Сити
4 : 1
23.03.2025
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
09.03.2025
Орландо Сити
1' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Орландо Сити
4 : 2
02.03.2025
Торонто
1' - 90'
33'
63'
США. МЛС, 1 тур
Орландо Сити
2 : 4
23.02.2025
Филадельфия Юнион
1' - 90'
31'
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