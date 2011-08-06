Кумыков Алим - статистика
#13 | Полузащитник
|Имя
|Алим
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Кумыков
|Команда
|Жемчужина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|178
|Вес
|69
|Имя
|Алим
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Кумыков
|Команда
|Жемчужина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|178
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак Нч (мол)
|23
|1
|0
|8
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.11.2011
|1' -78'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|2:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|23.10.2011
|1' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|5:2
|Локомотив (мол) (Москва)
|34'
|15.10.2011
|1' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|1:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|33'
|30.09.2011
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:1
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|24.09.2011
|1' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|0:2
|Академия Кубань (Краснодар)
|10.09.2011
|1' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|2:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|27.08.2011
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|4:1
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|20.08.2011
|1' -80'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|0:4
|Спартак М (мол) (Москва)
|79'
|12.08.2011
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|2:1
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|90'
|06.08.2011
|1' -57'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|1:0
|Рубин (мол) (Казань)
|30.07.2011
|1' -65'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|0:1
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|25.06.2011
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:1
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|41'
|21.06.2011
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:1
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|17.06.2011
|1' -84'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|2:2
|ЦСКА (мол) (Москва)
|40'
|13.06.2011
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:2
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|09.06.2011
|1' -72'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|1:0
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|19.05.2011
|Был в запасе
|Академия Кубань (Краснодар)
|1:0
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|09.04.2011
|1' -73'
|Рубин (мол) (Казань)
|4:2
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|73'
|02.04.2011
|1' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|2:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|18.03.2011
|1' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|2:0
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|11.03.2011
|1' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|2:2
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|21'