Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Нурлан Даиров - статистика

Окжетпес
26 июня 1995 (31), Алматы
#3 | Защитник
180 см
Казахстан
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Окжетпес
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Окжетпес
4 : 3
26.10.2025
Туран
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Ордабасы
7 : 1
19.10.2025
Окжетпес
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Окжетпес
1 : 2
28.09.2025
Астана
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Актобе
2 : 1
17.08.2025
Окжетпес
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Окжетпес
1 : 2
09.08.2025
Жетысу
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Окжетпес
1 : 1
02.08.2025
Елимай
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Женис
0 : 0
25.07.2025
Окжетпес
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Окжетпес
1 : 0
19.07.2025
Улытау
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Атырау
0 : 0
28.06.2025
Окжетпес
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Окжетпес
0 : 1
21.06.2025
Ордабасы
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Окжетпес
3 : 2
31.05.2025
Кызыл-Жар
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Кайрат
1 : 2
24.05.2025
Окжетпес
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Окжетпес
1 : 3
17.05.2025
Актобе
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Жетысу
1 : 3
11.05.2025
Окжетпес
79' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Елимай
0 : 2
04.05.2025
Окжетпес
73' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Окжетпес
1 : 1
26.04.2025
Женис
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Улытау
0 : 1
19.04.2025
Окжетпес
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Окжетпес
0 : 1
05.04.2025
Тобол
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Кайсар
2 : 2
29.03.2025
Окжетпес
1' - 46'
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Окжетпес
2 : 1
08.03.2025
Атырау
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Туран
2 : 0
02.03.2025
Окжетпес
1' - 90'
40'
Главные новости
Батраков: «Не застал настоящего фанатского движения в России»
10:59
Стало известно, какие разногласия были у Ротенберга со спортивным директором «Локомотива»
10:47
Тренер Португалии и глава федерации в аэропорту пытались убедить Роналду остаться в сборной
10:35
1
Сафонов ответил, смог бы Яшин сейчас стать лучшим вратарем ЧМ
10:19
2
Губерниев – «херовому» комментатору: «Ты ноль! Никто! У моли бесталанной узнаваемости нет!»
10:08
9
Канчельскис пройдет стажировку в клубе Серии A у экс-тренера «Спартака»»
09:57
Карпин – Батракову: «Как дела, турок?»
09:44
4
Роналду грозит дисквалификация
09:34
1
Сафонов оценил шансы российских клубов на победу в Лиге чемпионов
09:10
Орлов оценил международную славу «Зенита»
08:57
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+