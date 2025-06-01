Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Педру Бразау - статистика

Завершил карьеру
30 декабря 2002 (23), Лиссабон
#20 | Полузащитник
178 см
Португалия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бодрум
23
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Бодрум
0 : 4
01.06.2025
Бешикташ
1' - 90'
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
1 : 1
25.05.2025
Бодрум
1' - 88'
13'
Турция. Суперлига, 36 тур
Бодрум
1 : 1
18.05.2025
Трабзонспор
85' - 90'
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
78' - 90'
Турция. Суперлига, 33 тур
Бодрум
1 : 2
26.04.2025
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 32 тур
Галатасарай
2 : 0
18.04.2025
Бодрум
Был в запасе
Турция. Суперлига, 31 тур
Бодрум
0 : 0
12.04.2025
Антальяспор
66' - 90'
Турция. Суперлига, 30 тур
Аланьяспор
0 : 1
06.04.2025
Бодрум
90' - 90'
Турция. Суперлига, 29 тур
Бодрум
2 : 4
28.03.2025
Фенербахче
1' - 46'
Турция. Суперлига, 28 тур
Ризеспор
0 : 2
16.03.2025
Бодрум
1' - 64'
28'
Турция. Суперлига, 27 тур
Бодрум
1 : 0
07.03.2025
Касымпаша
64' - 90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Бодрум
1 : 0
21.02.2025
Хатайспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 24 тур
Истанбул Башакшехир
0 : 1
15.02.2025
Бодрум
Был в запасе
Турция. Суперлига, 23 тур
Бодрум
0 : 0
10.02.2025
Гезтепе
Был в запасе
Турция. Суперлига, 20 тур
Газиантеп
0 : 0
18.01.2025
Бодрум
69' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Бешикташ
2 : 1
11.01.2025
Бодрум
68' - 90'
Турция. Суперлига, 18 тур
Бодрум
1 : 1
05.01.2025
Кайсериспор
56' - 90'
Турция. Суперлига, 17 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.12.2024
Бодрум
90' - 90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Бодрум
2 : 0
13.12.2024
Сивасспор
90' - 90'
Турция. Суперлига, 14 тур
Самсунспор
4 : 0
30.11.2024
Бодрум
1' - 68'
Турция. Суперлига, 13 тур
Бодрум
0 : 1
23.11.2024
Галатасарай
80' - 90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Антальяспор
3 : 2
09.11.2024
Бодрум
68' - 90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Бодрум
0 : 0
03.11.2024
Аланьяспор
1' - 60'
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
2 : 0
27.10.2024
Бодрум
69' - 90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Бодрум
0 : 1
21.10.2024
Ризеспор
1' - 81'
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
0 : 0
05.10.2024
Бодрум
63' - 90'
Турция. Суперлига, 7 тур
Бодрум
3 : 1
29.09.2024
Адана Демирспор
1' - 64'
61'
Турция. Суперлига, 6 тур
Хатайспор
0 : 1
20.09.2024
Бодрум
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Бодрум
0 : 1
14.09.2024
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Гезтепе
2 : 0
31.08.2024
Бодрум
Был в запасе
Турция. Суперлига, 3 тур
Бодрум
3 : 1
24.08.2024
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 2 тур
Эюпспор
4 : 1
19.08.2024
Бодрум
1' - 63'
Турция. Суперлига, 1 тур
Бодрум
0 : 1
12.08.2024
Газиантеп
1' - 79'
Главные новости
Батраков: «Не застал настоящего фанатского движения в России»
10:59
Стало известно, какие разногласия были у Ротенберга со спортивным директором «Локомотива»
10:47
Тренер Португалии и глава федерации в аэропорту пытались убедить Роналду остаться в сборной
10:35
1
Сафонов ответил, смог бы Яшин сейчас стать лучшим вратарем ЧМ
10:19
2
Губерниев – «херовому» комментатору: «Ты ноль! Никто! У моли бесталанной узнаваемости нет!»
10:08
9
Канчельскис пройдет стажировку в клубе Серии A у экс-тренера «Спартака»»
09:57
Карпин – Батракову: «Как дела, турок?»
09:44
4
Роналду грозит дисквалификация
09:34
1
Сафонов оценил шансы российских клубов на победу в Лиге чемпионов
09:10
Орлов оценил международную славу «Зенита»
08:57
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+