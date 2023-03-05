Хесус Мурильо - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Хесус
|Фамилия
|Мурильо
|Команда
|Лос-Анджелес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кали
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 февраля 1994 (29 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Хесус
|Фамилия
|Мурильо
|Команда
|Лос-Анджелес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кали
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 февраля 1994 (29 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.04.2023
|Был в запасе
|Лос-Анджелес
|3:0
|Остин
|США. МЛС, 9 тур
|02.04.2023
|73' - 90'
|Колорадо
|0:0
|Лос-Анджелес
|США. МЛС, 9 тур
|26.03.2023
|1' - 65'
|Лос-Анджелес
|2:1
|Даллас
|США. МЛС, 7 тур
|37'
|18.03.2023
|1' - 90'
|Сиэтл
|0:0
|Лос-Анджелес
|США. МЛС, 5 тур
|89'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лос-Анджелес
|5
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.04.2023
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:0
|Остин (Остин)
|02.04.2023
|73' -90'
|Колорадо (Денвер)
|0:0
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|26.03.2023
|1' -65'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|2:1
|Даллас (Даллас)
|37'
|18.03.2023
|1' -90'
|Сиэтл (Сиэтл)
|0:0
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|89'
|13.03.2023
|1' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|4:0
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|05.03.2023
|1' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:2
|Портленд (Портленд)