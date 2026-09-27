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Нидерланды. Эредивизие
Команды
АЗ Алкмаар
Мекс Мердинк
Статистика
€ 8 млн
Мекс Мердинк - статистика
АЗ Алкмаар
24 июля 2003 (23)
#17 | Нападающий
Нидерланды
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
1' - 80'
30, 69'
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
35' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
АЗ Алкмаар
1 : 0
20.09.2026
Телстар
1' - 71'
19'
Лига Европы, 1 тур
Сандерленд
1 : 0
16.09.2026
АЗ Алкмаар
1' - 83'
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
11.09.2026
Виллем II
1' - 78'
32'
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Херенвен
2 : 3
06.09.2026
АЗ Алкмаар
1' - 90'
69'
83'
Статистика по турнирам
Лига Европы 2026/2027
Лига наций 2026/2027
Нидерланды. Эредивизие 2026/2027
Лига конференций 2025/2026
Нидерланды. Кубок 2025/2026
Нидерланды. Эредивизие 2025/2026
Лига Европы 2024/2025
Нидерланды. Кубок 2024/2025
Нидерланды. Эредивизие 2024/2025
Нидерланды. Эредивизие 2023/2024
Голландия. Эредивизие 2022/2023
Лига конференций 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
АЗ Алкмаар
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 тур
Сандерленд
1 : 0
16.09.2026
АЗ Алкмаар
1' - 83'
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