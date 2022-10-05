Самуэль Аденийи - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Самуэль
|Фамилия
|Аденийи
|Команда
|Знамя Труда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 января 2002 (21 год)
|Рост
|189
|Имя
|Самуэль
|Фамилия
|Аденийи
|Команда
|Знамя Труда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 января 2002 (21 год)
|Рост
|189
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.04.2023
|1' - 90'
|Электрон
|0:3
|Знамя Труда
|Россия. Вторая лига. Группа 2, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Велес
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.10.2022
|1' -90'
|Звезда (Санкт-Петербург)
|2:0
|Велес (Москва)