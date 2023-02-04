Энрике Араужо - статистика
#39 | Нападающий
|Имя
|Энрике
|Фамилия
|Араужо
|Команда
|Бенфика
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Фуншал
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 января 2002 (21 год)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 5,00
млн
|Имя
|Энрике
|Фамилия
|Араужо
|Команда
|Бенфика
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Фуншал
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 января 2002 (21 год)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уотфорд
|7
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.04.2023
|12' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|2:2
|Уотфорд (Уотфорд)
|18.03.2023
|Был в запасе
|Уотфорд (Уотфорд)
|1:1
|Уиган Атлетик (Уиган)
|14.03.2023
|Был в запасе
|Уотфорд (Уотфорд)
|3:0
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|11.03.2023
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:0
|Уотфорд (Уотфорд)
|04.03.2023
|1' -46'
|Уотфорд (Уотфорд)
|0:0
|Престон (Престон)
|25.02.2023
|82' -90'
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|1:0
|Уотфорд (Уотфорд)
|20.02.2023
|Был в запасе
|Уотфорд (Уотфорд)
|3:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|14.02.2023
|69' -90'
|Бернли (Бернли)
|1:1
|Уотфорд (Уотфорд)
|11.02.2023
|1' -46'
|Уотфорд (Уотфорд)
|1:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|04.02.2023
|1' -71'
|Рединг (Рединг)
|2:2
|Уотфорд (Уотфорд)
|30'
|28.01.2023
|46' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:0
|Уотфорд (Уотфорд)