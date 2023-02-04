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    Энрике Араужо - статистика

    #39 | Нападающий
    Имя Энрике
    Фамилия Араужо
    Команда Бенфика
    Состав Молодежный
    Родной город Фуншал
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 января 2002 (21 год)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 5,00
    млн
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