Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Руни Барджи - статистика

    #40 | Нападающий
    Имя Руни
    Фамилия Барджи
    Команда Копенгаген
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 ноября 2005 (17 лет)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 68' - 90' Копенгаген 7:0 Оденсе Дания. Суперлига, 20 тур
    26.02.2023 76' - 90' Копенгаген 1:0 Ольборг Дания. Суперлига, 19 тур
    19.02.2023 64' - 90' Силькеборг 0:3 Копенгаген Дания. Суперлига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Копенгаген 9 3 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 68' -90' Копенгаген (Копенгаген) 7:0 Оденсе (Оденсе)
    26.02.2023 76' -90' Копенгаген (Копенгаген) 1:0 Ольборг (Ольборг)
    19.02.2023 64' -90' Силькеборг (Силькеборг) 0:3 Копенгаген (Копенгаген)
    13.11.2022 63' -90' Орхус (Орхус) 0:2 Копенгаген (Копенгаген)
    06.11.2022 1' -61' Копенгаген (Копенгаген) 3:0 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    24'
    29.10.2022 1' -76' Рандерс (Рандерс) 0:2 Копенгаген (Копенгаген)
    22.10.2022 1' -65' Копенгаген (Копенгаген) 1:1 Мидтьюлланд (Хернинг)
    16.10.2022 69' -90' Брондбю (Бреннбю) 1:1 Копенгаген (Копенгаген)
    90'
    08.10.2022 64' -90' Копенгаген (Копенгаген) 1:1 Нордшелланд (Фарум)
    83'
    02.10.2022 Был в запасе Копенгаген (Копенгаген) 1:0 Орхус (Орхус)
    18.09.2022 Был в запасе Мидтьюлланд (Хернинг) 2:1 Копенгаген (Копенгаген)
    10.09.2022 Был в запасе Оденсе (Оденсе) 2:1 Копенгаген (Копенгаген)
    17.07.2022 Был в запасе Копенгаген (Копенгаген) 0:1 Хорсенс (Хорсенс)
    • Читайте нас: 
    11