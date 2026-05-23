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Команды
Барселона
Руни Барджи
Статистика
€ 15 млн
Руни Барджи - статистика
Барселона
15 ноября 2005 (20)
#19 | Нападающий
182 см
Швеция
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Барселона
21
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Валенсия
3 : 1
23.05.2026
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Барселона
3 : 1
17.05.2026
Бетис
63' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Алавес
1 : 0
13.05.2026
Барселона
1' - 62'
Испания. Примера, 35 тур
Барселона
2 : 0
10.05.2026
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Осасуна
1 : 2
02.05.2026
Барселона
1' - 62'
Испания. Примера, 32 тур
Хетафе
0 : 2
25.04.2026
Барселона
1' - 60'
Испания. Примера, 33 тур
Барселона
1 : 0
22.04.2026
Сельта
45' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Барселона
4 : 1
11.04.2026
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Атлетико
1 : 2
04.04.2026
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Барселона
1 : 0
22.03.2026
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Барселона
5 : 2
15.03.2026
Севилья
1' - 67'
Испания. Примера, 27 тур
Атлетик
0 : 1
07.03.2026
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Барселона
4 : 1
28.02.2026
Вильярреал
73' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Барселона
3 : 0
22.02.2026
Леванте
88' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Жирона
2 : 1
16.02.2026
Барселона
63' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Барселона
3 : 0
07.02.2026
Мальорка
78' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Эльче
1 : 3
31.01.2026
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Барселона
3 : 0
25.01.2026
Овьедо
79' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
18.01.2026
Барселона
85' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Эспаньол
0 : 2
03.01.2026
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Вильярреал
0 : 2
21.12.2025
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Барселона
2 : 0
13.12.2025
Осасуна
88' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Бетис
3 : 5
06.12.2025
Барселона
1' - 68'
31'
13'
Испания. Примера, 19 тур
Барселона
3 : 1
02.12.2025
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Барселона
3 : 1
29.11.2025
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
4 : 0
22.11.2025
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
2 : 4
09.11.2025
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
3 : 1
02.11.2025
Эльче
88' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Реал
2 : 1
26.10.2025
Барселона
84' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Барселона
2 : 1
18.10.2025
Жирона
64' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Севилья
4 : 1
05.10.2025
Барселона
69' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Барселона
2 : 1
28.09.2025
Реал Сосьедад
1' - 58'
Испания. Примера, 6 тур
Овьедо
1 : 3
25.09.2025
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Барселона
3 : 0
21.09.2025
Хетафе
76' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Барселона
6 : 0
14.09.2025
Валенсия
1' - 46'
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