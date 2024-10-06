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Kipp Keller
Статистика
Kipp Keller - статистика
Завершил карьеру
#12 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Кубок лиг Северной Америки 2024
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Цинциннати
16
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 47 тур
Цинциннати
1 : 3
06.10.2024
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 46 тур
Нью-Йорк Сити
3 : 2
03.10.2024
Цинциннати
90' - 90'
США. МЛС, 44 тур
Нэшвилл
2 : 2
22.09.2024
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 42 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 2
19.09.2024
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 40 тур
Цинциннати
0 : 0
15.09.2024
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 38 тур
Цинциннати
4 : 1
01.09.2024
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 37 тур
Интер Майами
2 : 0
25.08.2024
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 36 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 1
21.07.2024
Цинциннати
1' - 90'
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
0 : 1
18.07.2024
Чикаго Файр
1' - 80'
США. МЛС, 33 тур
Цинциннати
1 : 2
14.07.2024
Шарлотт
78' - 90'
США. МЛС, 31 тур
Цинциннати
6 : 1
07.07.2024
Интер Майами
75' - 90'
США. МЛС, 30 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 3
04.07.2024
Цинциннати
1' - 78'
США. МЛС, 29 тур
Даллас
0 : 1
30.06.2024
Цинциннати
1' - 78'
США. МЛС, 27 тур
Цинциннати
1 : 2
23.06.2024
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Цинциннати
4 : 3
20.06.2024
Филадельфия Юнион
1' - 62'
6'
США. МЛС, 26 тур
Сан-Хосе
2 : 4
16.06.2024
Цинциннати
64' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Цинциннати
0 : 2
30.05.2024
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 21 тур
Торонто
3 : 4
26.05.2024
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 19 тур
Цинциннати
3 : 1
19.05.2024
Сент-Луис
86' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Цинциннати
1 : 0
16.05.2024
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 16 тур
Коламбус
1 : 2
12.05.2024
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 15 тур
Орландо Сити
0 : 1
05.05.2024
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 13 тур
Цинциннати
2 : 1
28.04.2024
Колорадо
87' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Атланта Юнайтед
1 : 2
21.04.2024
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 11 тур
Монреаль
2 : 1
14.04.2024
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 9 тур
Цинциннати
1 : 2
07.04.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 46'
США. МЛС, 8 тур
Шарлотт
1 : 1
31.03.2024
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Цинциннати
1 : 0
24.03.2024
Нью-Йорк Сити
1' - 73'
США. МЛС, 6 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
17.03.2024
Цинциннати
1' - 74'
США. МЛС, 5 тур
Цинциннати
0 : 0
10.03.2024
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Цинциннати
0 : 0
25.02.2024
Торонто
1' - 90'
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