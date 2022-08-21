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    Лукас Фернандес - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Лукас
    Фамилия Фернандес
    Команда Портимоненси
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 сентября 1997 (25 лет)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ботафого 24 2 2 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 3:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    11.11.2022 1' -80' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 3:0 Сантос (Сан-Паулу)
    10' 53'
    08.11.2022 46' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 0:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    84'
    02.11.2022 46' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:2 Куяба (Куяба)
    09.10.2022 1' -62' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    18.09.2022 1' -46' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:0 Коритиба (Коритиба)
    11.09.2022 1' -67' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    04.09.2022 1' -90' Форталеза (Форталеза) 1:3 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    29.08.2022 1' -80' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    21.08.2022 1' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 2:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    06.08.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:1 Сеара (Форталеза)
    9' 23'
    31.07.2022 1' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    24.07.2022 1' -73' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    21.07.2022 1' -79' Сантос (Сан-Паулу) 2:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    18.07.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    11.07.2022 1' -90' Куяба (Куяба) 2:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    05.07.2022 1' -90' Брагантино (Сан-Паулу) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    78'
    10.06.2022 1' -68' Палмейрас (Сан-Паулу) 4:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    07.06.2022 1' -81' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:2 Гойас (Гояния)
    77'
    29.05.2022 46' -90' Коритиба (Коритиба) 1:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    22.05.2022 83' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    16.05.2022 1' -58' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 3:1 Форталеза (Форталеза)
    08.05.2022 1' -76' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    01.05.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:1 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    25.04.2022 1' -59' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
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