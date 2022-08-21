Лукас Фернандес - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Фернандес
|Команда
|Портимоненси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Фернандес
|Команда
|Портимоненси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ботафого
|24
|2
|2
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|3:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|11.11.2022
|1' -80'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|3:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|10' 53'
|08.11.2022
|46' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|0:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|84'
|02.11.2022
|46' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:2
|Куяба (Куяба)
|09.10.2022
|1' -62'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|0:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|18.09.2022
|1' -46'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Коритиба (Коритиба)
|11.09.2022
|1' -67'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|04.09.2022
|1' -90'
|Форталеза (Форталеза)
|1:3
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|29.08.2022
|1' -80'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|21.08.2022
|1' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|2:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|06.08.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Сеара (Форталеза)
|9' 23'
|31.07.2022
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|24.07.2022
|1' -73'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|21.07.2022
|1' -79'
|Сантос (Сан-Паулу)
|2:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|18.07.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|11.07.2022
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|2:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|05.07.2022
|1' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|0:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|78'
|10.06.2022
|1' -68'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|4:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|07.06.2022
|1' -81'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Гойас (Гояния)
|77'
|29.05.2022
|46' -90'
|Коритиба (Коритиба)
|1:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|22.05.2022
|83' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|16.05.2022
|1' -58'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|3:1
|Форталеза (Форталеза)
|08.05.2022
|1' -76'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|01.05.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|25.04.2022
|1' -59'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)