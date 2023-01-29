Кассиано - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Кассиано
|Фамилия
|Морейра
|Команда
|Визела
|Состав
|Основной
|Родной город
|Порту-Алегри
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 июня 1989 (33 года)
|Рост
|184
|Имя
|Кассиано
|Фамилия
|Морейра
|Команда
|Визела
|Состав
|Основной
|Родной город
|Порту-Алегри
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 июня 1989 (33 года)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эшторил
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -76'
|Эшторил (Эшторил)
|0:3
|Визела (Визела)
|27.02.2023
|1' -90'
|Спортинг (Лиссабон)
|2:0
|Эшторил (Эшторил)
|18.02.2023
|1' -61'
|Эшторил (Эшторил)
|1:3
|Пасуш де Феррейра (Пасуш)
|13.02.2023
|1' -90'
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|2:0
|Эшторил (Эшторил)
|04.02.2023
|1' -90'
|Эшторил (Эшторил)
|0:1
|Витория Гимараеш (Гимараеш)
|29.01.2023
|1' -90'
|Фамаликан (Вила-Нова-де-Фамаликан)
|1:0
|Эшторил (Эшторил)