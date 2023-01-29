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    Кассиано - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Кассиано
    Фамилия Морейра
    Команда Визела
    Состав Основной
    Родной город Порту-Алегри
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 июня 1989 (33 года)
    Рост 184
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 76' Эшторил 0:3 Визела Португалия. Примейра, 23 тур
    Статистика по турнирам
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