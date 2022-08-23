Рис Уэлч - статистика
#64 | Защитник
|Имя
|Рис
|Фамилия
|Уэлч
|Команда
|Эвертон
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Хаддерсфилд
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 сентября 2003 (19 лет)
|Имя
|Рис
|Фамилия
|Уэлч
|Команда
|Эвертон
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Хаддерсфилд
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 сентября 2003 (19 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эвертон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2022
|Был в запасе
|Борнмут (Борнмут)
|4:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|23.08.2022
|1' -64'
|Флитвуд (Флитвуд)
|0:1
|Эвертон (Ливерпуль)