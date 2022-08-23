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    Рис Уэлч - статистика

    #64 | Защитник
    Имя Рис
    Фамилия Уэлч
    Команда Эвертон
    Состав Молодежный
    Родной город Хаддерсфилд
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 сентября 2003 (19 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эвертон 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2022 Был в запасе Борнмут (Борнмут) 4:1 Эвертон (Ливерпуль)
    23.08.2022 1' -64' Флитвуд (Флитвуд) 0:1 Эвертон (Ливерпуль)
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