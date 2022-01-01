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Аркадий Желнин - статистика

Завершил карьеру
16 декабря 1998 (27), Красноярск
#31 | Вратарь
191 см
Россия
Статистика Трансферы
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