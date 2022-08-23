Натан Мория-Уэлш - статистика
#39 | Полузащитник
|Имя
|Натан
|Фамилия
|Мория-Уэлш
|Команда
|Борнмут
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 марта 2002 (20 лет)
|Имя
|Натан
|Фамилия
|Мория-Уэлш
|Команда
|Борнмут
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 марта 2002 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ньюпорт Каунти
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2022
|1' -77'
|Лестер (Лестер)
|3:0
|Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)
|23.08.2022
|70' -90'
|Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)
|3:2
|Портсмут (Портсмут)