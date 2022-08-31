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    Аслан Дашаев - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Аслан
    Отчество Абусалаевич
    Фамилия Дашаев
    Команда Волга
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 февраля 1989 (34 года)
    Рост 181
    Вес 76
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.03.2023 1' - 90' КАМАЗ 0:0 Волга Россия. Первая лига, 21 тур
    25.02.2023 1' - 90' Волга 0:3 Зенит Россия. Кубок, 1/4 финала
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