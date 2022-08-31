Аслан Дашаев - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Аслан
|Отчество
|Абусалаевич
|Фамилия
|Дашаев
|Команда
|Волга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 февраля 1989 (34 года)
|Рост
|181
|Вес
|76
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Аслан
|Отчество
|Абусалаевич
|Фамилия
|Дашаев
|Команда
|Волга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 февраля 1989 (34 года)
|Рост
|181
|Вес
|76
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.03.2023
|1' - 90'
|КАМАЗ
|0:0
|Волга
|Россия. Первая лига, 21 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Волга
|0:3
|Зенит
|Россия. Кубок, 1/4 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Факел
|4
|0
|0
|0
|0
|Волга
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2023
|1' -90'
|Волга (Ульяновск)
|0:3
|Зенит (Санкт-Петербург)
|27.11.2022
|Был в запасе
|Крылья Советов (Самара)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|16.11.2022
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|0:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|19.10.2022
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:2
|Спартак (Москва)
|29.09.2022
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Крылья Советов (Самара)
|15.09.2022
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|3:0
|Факел (Воронеж)
|31.08.2022
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:0
|Факел (Воронеж)