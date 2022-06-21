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    Виктор Александров - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Виктор
    Фамилия Александров
    Команда Пари НН
    Состав Основной
    Родной город Нижний Новгород
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 февраля 2002 (21 год)
    Рост 187
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Зенит 3:0 Пари НН Россия. Премьер-лига, 18 тур
    27.02.2023 1' - 90' Звезда 0:2 Пари НН Россия. Кубок, 1/4 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Пари НН 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.07.2022 1' -90' ЦСКА (Москва) 0:2 Пари НН (Нижний Новгород)
    01.07.2022 46' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 1:1
    (2:4)п    		 Сочи (Сочи)
    21.06.2022 65' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 1:1
    (5:3)п    		 Пари НН (Нижний Новгород)
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