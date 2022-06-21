Виктор Александров - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Александров
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нижний Новгород
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|187
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Александров
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нижний Новгород
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Зенит
|3:0
|Пари НН
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|27.02.2023
|1' - 90'
|Звезда
|0:2
|Пари НН
|Россия. Кубок, 1/4 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пари НН
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.07.2022
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:2
|Пари НН (Нижний Новгород)
|01.07.2022
|46' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:1
(2:4)п
|Сочи (Сочи)
|21.06.2022
|65' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:1
(5:3)п
|Пари НН (Нижний Новгород)