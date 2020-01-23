Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Miguel Sousa - статистика

Каза Пиа
#14 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Каза Пиа
12
0
2
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 19 тур
Каза Пиа
3 : 3
23.01.2026
АВС
Был в запасе
Португалия. Примейра, 17 тур
Риу Аве
3 : 1
04.01.2026
Каза Пиа
70' - 90'
83'
Португалия. Примейра, 16 тур
Каза Пиа
0 : 0
28.12.2025
Витория Гимараеш
62' - 90'
79'
Португалия. Примейра, 15 тур
Тондела
1 : 2
21.12.2025
Каза Пиа
81' - 90'
Португалия. Примейра, 13 тур
Санта-Клара
1 : 0
06.12.2025
Каза Пиа
1' - 56'
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
0 : 2
29.11.2025
Алверка
Был в запасе
Португалия. Примейра, 11 тур
Бенфика
2 : 2
09.11.2025
Каза Пиа
66' - 90'
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
3 : 5
01.11.2025
Эштрела
78' - 90'
85'
Португалия. Примейра, 9 тур
Брага
4 : 0
26.10.2025
Каза Пиа
1' - 46'
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
2 : 2
03.10.2025
Эшторил
1' - 63'
37'
Португалия. Примейра, 7 тур
Морейренcе
2 : 1
27.09.2025
Каза Пиа
53' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Каза Пиа
1 : 1
21.09.2025
Фамаликан
Был в запасе
Португалия. Примейра, 5 тур
Арука
0 : 2
14.09.2025
Каза Пиа
85' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.08.2025
Насьональ
Был в запасе
Португалия. Примейра, 3 тур
Порту
4 : 0
24.08.2025
Каза Пиа
75' - 90'
Португалия. Примейра, 1 тур
Каза Пиа
0 : 2
08.08.2025
Спортинг
82' - 90'
Главные новости
Орлов оценил международную славу «Зенита»
08:57
Тренер Португалии раскрыл, что он обещал Роналду
08:48
Батраков рассказал о повышенном внимании к себе в Турции
08:30
Товарищеский матч. Аргентина с игроком «Зенита» разгромила Боливию
08:19
Конец эпохи Роналду, серьезные проблемы «Зенита», Гусев может вернуться в РПЛ и другие новости
01:03
Сестра Роналду репостнула запись, что теперь сборная Португалия вернется к посредственности
00:30
3
ВидеоРоналду больше не сыграет за Португалию
00:10
5
Тренер Португалии прокомментировал конфликт с Роналду
Вчера, 23:32
1
Мостовой негативно высказался о работе Слуцкого на матче Россия – Иран
Вчера, 22:39
5
Заявление сборной Португалии о бунте Роналду
Вчера, 22:32
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+