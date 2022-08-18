Мусса Куабу - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Мусса
|Фамилия
|Куабу
|Команда
|Шериф
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бамако
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|183
|Имя
|Мусса
|Фамилия
|Куабу
|Команда
|Шериф
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бамако
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.02.2023
|1' - 90'
|Партизан
|1:3
|Шериф
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|68'
|16.02.2023
|1' - 80'
|Шериф
|0:1
|Партизан
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шериф
|7
|0
|1
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -90'
|Шериф (Тирасполь)
|1:0
|Омония (Никосия)
|88'
|27.10.2022
|1' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|3:0
|Шериф (Тирасполь)
|06.10.2022
|1' -61'
|Шериф (Тирасполь)
|0:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|17' 61'
|15.09.2022
|1' -90'
|Шериф (Тирасполь)
|0:2
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|08.09.2022
|1' -90'
|Омония (Никосия)
|0:3
|Шериф (Тирасполь)
|25.08.2022
|1' -121'
|Шериф (Тирасполь)
|1:0
(3:2)п
|Пюник (Ереван)
|18.08.2022
|1' -90'
|Пюник (Ереван)
|0:0
|Шериф (Тирасполь)