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    Йира Сор - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Йира
    Фамилия Сор
    Команда Генк
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 июля 2000 (22 года)
    Рост 174
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 78' - 90' Сент-Труйден 2:2 Генк Бельгия. Про-Лига, 28 тур
    25.02.2023 85' - 90' Генк 3:0 Остенде Бельгия. Про-Лига, 27 тур
    17.02.2023 46' - 90' Мехелен 2:2 Генк Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    12.02.2023 67' - 90' Генк 0:1 Антверпен Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    05.02.2023 65' - 90' Гент 2:3 Генк Бельгия. Про-Лига, 24 тур
    67'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Генк 10 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 78' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 2:2 Генк (Генк)
    25.02.2023 85' -90' Генк (Генк) 3:0 Остенде (Остенде)
    17.02.2023 46' -90' Мехелен (Мехелен) 2:2 Генк (Генк)
    12.02.2023 67' -90' Генк (Генк) 0:1 Антверпен (Антверпен)
    05.02.2023 65' -90' Гент (Гент) 2:3 Генк (Генк)
    67'
    01.02.2023 79' -90' Эйпен (Эйпен) 1:1 Генк (Генк)
    29.01.2023 70' -90' Генк (Генк) 4:0 Серен (Серен)
    17.01.2023 62' -90' Вестерло (Вестерло) 2:3 Генк (Генк)
    14.01.2023 1' -72' Генк (Генк) 1:0 Зюлте-Варегем (Варегем)
    10'
    08.01.2023 88' -90' Генк (Генк) 3:1 Брюгге (Брюгге)
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