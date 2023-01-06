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    Рауль Парра - статистика

    #36 | Защитник
    Имя Рауль
    Фамилия Парра
    Команда Кадис
    Состав Молодежный
    Родной город Сарагоса
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 ноября 1999 (23 года)
    Рост 187
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.03.2023 Был в запасе Реал Сосьедад 0:0 Кадис Испания. Примера, 24 тур
    25.02.2023 Был в запасе Кадис 1:0 Райо Вальекано Испания. Примера, 23 тур
    19.02.2023 Был в запасе Барселона 2:0 Кадис Испания. Примера, 22 тур
    10.02.2023 Был в запасе Кадис 2:0 Жирона Испания. Примера, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кадис 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.03.2023 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 0:0 Кадис (Кадис)
    25.02.2023 Был в запасе Кадис (Кадис) 1:0 Райо Вальекано (Мадрид)
    19.02.2023 Был в запасе Барселона (Барселона) 2:0 Кадис (Кадис)
    10.02.2023 Был в запасе Кадис (Кадис) 2:0 Жирона (Жирона)
    03.02.2023 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 4:1 Кадис (Кадис)
    28.01.2023 83' -90' Кадис (Кадис) 2:0 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    21.01.2023 Был в запасе Севилья (Севилья) 1:0 Кадис (Кадис)
    16.01.2023 Был в запасе Кадис (Кадис) 1:1 Эльче (Эльче)
    06.01.2023 66' -90' Валенсия (Валенсия) 0:1 Кадис (Кадис)
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