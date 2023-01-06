Рауль Парра - статистика
#36 | Защитник
|Имя
|Рауль
|Фамилия
|Парра
|Команда
|Кадис
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Сарагоса
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 ноября 1999 (23 года)
|Рост
|187
|Имя
|Рауль
|Фамилия
|Парра
|Команда
|Кадис
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Сарагоса
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 ноября 1999 (23 года)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.03.2023
|Был в запасе
|Реал Сосьедад
|0:0
|Кадис
|Испания. Примера, 24 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Кадис
|1:0
|Райо Вальекано
|Испания. Примера, 23 тур
|19.02.2023
|Был в запасе
|Барселона
|2:0
|Кадис
|Испания. Примера, 22 тур
|10.02.2023
|Был в запасе
|Кадис
|2:0
|Жирона
|Испания. Примера, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кадис
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.03.2023
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|0:0
|Кадис (Кадис)
|25.02.2023
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|1:0
|Райо Вальекано (Мадрид)
|19.02.2023
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|2:0
|Кадис (Кадис)
|10.02.2023
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|2:0
|Жирона (Жирона)
|03.02.2023
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|4:1
|Кадис (Кадис)
|28.01.2023
|83' -90'
|Кадис (Кадис)
|2:0
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|21.01.2023
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Кадис (Кадис)
|16.01.2023
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|1:1
|Эльче (Эльче)
|06.01.2023
|66' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|0:1
|Кадис (Кадис)